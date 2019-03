Tak og tak for mad

Stegt flæsk og persillesovs. Frikadeller. Bøf med løg, brun sovs og kartofler. Flæskesteg. Ja, selv æggekage er der udsigt til, at plejehjembeboerne kan få fremover. Serveret som frisklavet varm mad hver dag. Æggekagen ses der specielt hen til med stor glæde. Den har beboerne ikke fået serveret i årevis på plejehjemmene, grundet opvarmningsprocessen.

Der har været serveret en serie gode artikler i Fyens Stiftstidende den forgangne uge, der på bedste vis har fortalt om vilkårene omkring maden på plejehjemmene. Fortalt om forsøgene på de kommunale plejehjem med at lave frisklavet mad. På samme vis som der gøres på de private plejehjem, der findes flere af i Odense.

Artiklerne i FS har på bedste vis beskrevet den store madglæde, der er kommet tilbage på de to plejehjem, hvor man kører forsøgene. Det er ingenlunde overdrevet at sige, forsøgene er blevet en bragende succes. Både blandt de ældre og hos de ansatte, hvor jublen ingen ende vil tage. Den lokale madlavning øger livskvaliteten, de ældre spiser mere, og tager på i vægt. Humøret er højt.

Det kan man opleve ved besøg på Ærtebjerghaven og Albanigade Plejecenter, hvor forsøgene kører. Man kan også læse om det i en meget fyldestgørende rapport skrevet af firmaet Epinion. Eller blot lytte til de enkelte byrådsmedlemmer.

Vi og politikerne ved alle, at dagens varme måltid er højdepunktet på plejehjemmet. Noget, der bliver talt meget om. De ældre glæder sig til det og møder op til i god tid. Derfor er det også svært for os i arbejdsgruppen Mad og Måltid i Ældrerådet at få armene ned, da vi kunne læse i avisen, at rådmand Søren Windell (K) mener, at det var en fejl at centralisere madlavningen. At Byens Køkken var en fejl. Og projektet fortsætter.

Derfor stor ros til rådmanden, for de klare udmeldinger. Ditto til borgmesteren for hans udmelding forleden "Pas på samfundskontrakten". Flertallet er der, så få nu kontrakten underskrevet. Det er nu, budgetforhandlingerne starter. Madbudgettet. I har viljen, kan høres. Tak. Også "tak for mad".