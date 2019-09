Tak for støtten til zoo

Læserbrev: Kære Solveig Vangsted. Først og fremmest tak for din opbakning her i avisen til læserbrevet fra Odense Zoos bestyrelsesformand angående følgerne af de mulige besparelser, som vi kan blive ramt af i forbindelse med Odense Kommunes forestående budgetforhandlinger.

Du spørger i samme forbindelse, om staten giver et tilskud svarende til kommunens, således en eventuel kommunal besparelse vil ramme dobbelt, hvis både kommunale og statslige kroner bliver beskåret. Her er det korte svar nej.

Det statslige tilskud bliver fordelt efter andre parametre end det kommunale tilskud, og derfor vil det ikke have en direkte effekt på tilskuddet fra staten, hvis kommunen skærer i de penge, vi får.

Når det er sagt, er der dog ingen tvivl om, at man skeler til det kommunale tilskud, når man fordeler pengene fra den statslige pulje til zoologiske haver. Derfor kan det alligevel meget vel komme til at have en betydning for statstilskuddet, hvis vi får færre penge fra kommunen.