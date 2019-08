Tak for invitationen

Læserbrev: Jeg er dybt rørt. Har netop i min e-boks modtaget en "Invitation til velfærdsmøde" fra Odense Kommune.

Her skal man øjensynlig diskutere, hvad man nu skal gøre, når der kommer flere børn og ældre i kommunen (noget man overhovedet ikke kunne forudse - vel?). Så man kan drøfte," hvordan man kan sikre den nære velfærd i fremtiden".

Hjertet svulmer også i mit bryst, når jeg kan læse: "vi skal stå sammen om Odense". Smukkere kan det vel ikke skrives? Sandheden er, at nu brænder lokummet - og så skal vi alle sammen inddrages og være med til at redde stumperne. Da byrådet i sin tid tog den dybt idiotiske beslutning at påføre borgerne en letbane med uoverskuelige økonomiske og trafikale konsekvenser - nu og i fremtiden - var der sgu ikke nogen, der kunne drømme om at spørge borgerne. Det drejede sig om at gøre Odense til en storby - koste, hvad det ville. Og det er jo netop det, det gør - for borgerne - både økonomisk, trafikalt og miljømæssigt.

Kære byrådspolitikere. Befri os dog for jeres kvalmende "omsorg" for borgerne, når I end ikke kan finde ud af at styre en småstadskommune - og prøv så at tage jer sammen.