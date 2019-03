Tak Dan J. for de døde svin

Palle Reimer slår et slag for dyrevelfærden med et opråb om, at for mange svin dør under transport til f.eks. Tyskland og beder Dan Jørgensen (S) om hjælp. Men han overser, at netop svinetransporterne skyldes Dan Jørgensens EU's regler og tilskudsordninger. Det skyldes Dan Jørgensens kammerater i fagforeninger, der har tvunget slagterierne i Danmark til at skære ned eller lukke. Og de mange aflivede svin (for de 9000 der omtales, dør ikke under selve transporten) skyldes de høje krav til dyrenes sundhed under transport, så når dyrene tilses inden afsendelse, aflives en del, hvis de har små skader.

Så du kan takke netop Dan Jørgensen og hans EU-venners krav og regler for tilstandene. Er det ikke herligt?