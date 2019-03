Tag skatte-administrationen fra staten

I 2005 fik Lars Løkke Rasmussen centraliseret administrationen af skat fra kommunerne til staten. Kommunerne, der havde kendskab til de lokale forhold, administrerede skat effektivt. Siden har staten, der ikke har kendskab til de lokale forhold, administreret skat ineffektivt med store fejl og tab for samfundet.

Hvorfor finder vi os stadig i statens inkompetente behandling af skatteadministrationen? Er det ikke snart på tide at fratage staten administrationen af skat og føre administrationen af skat tilbage til kommunerne? Er det ikke snart på tide at bryde årtiers centralisering og vende udviklingen i lokal retning? Der er meget brug for, at vi i dag tager skat fra staten og fører skat tilbage til kommunerne.