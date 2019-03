Tag magten tilbage over vores dagpenge

Dagpenge: EU blander sig mere og mere i vores velfærd. I disse dage oplever vi et angreb på dagpengesystemet. Det er hverken overraskende eller nyt at EU blander sig, men det skal stoppes, og det haster.

Dagpengene kommer under pres, fordi EU kan vedtage, at borgere fra andre EU-lande skal have langt nemmere ved at optjene ret til dagpenge end herboende borgere. Kort og godt foreslår EU-parlamentet, at man skal kunne tage sin optjening med. Andre EU-landes borgere skal så kun arbejde i Danmark og kun være medlem af en dansk a-kasse i én dag, før de får ret til dagpenge. Penge, som man også kan tage med ud af landet i op til seks måneder.

Det er et frontalt angreb på hele vores dagpengesystem, som bygger på gensidig forsikring og solidaritet, hvor folk i arbejde indbetaler til sig selv og andre, der bliver ledige.

Hele vores velfærdssamfund er under pres fra EU. Når EU kræver, at vi anerkender andre EU-landes lægeuddannelse uden krav til kompetencer og sprogtest, så rammer det patientsikkerheden.

Vi bliver til grin for vores egne penge, når EU-reglerne forhindrer kommuner i at droppe Danske Bank, og gør det meget svært at medtage krav til arbejdsforhold, klima, miljø og lokale forskelle i offentlige udbud og indkøb. Når EU indfører en finanspagt med stram styring af landenes økonomier, så tvinges kommunerne og regionerne ud i besparelser. Konsekvenserne af Finanspagten, som vi herhjemme kender som Budgetloven, kan mærkes på skoler, sygehuse og plejehjem.

For EU handler det om det indre marked med fri bevægelighed for arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og kapital. Men når EU på forhånd har besluttet, at det er vigtigere end retten til at indrette vores samfund, så kan vi vælge de politikere vi vil, men rammerne er sat på forhånd. Det er dybt skadeligt for vores demokrati og velfærd.

Jeg mener, vi skal tage magten tilbage. Lige nu kan Danmark faktisk sætte foden ned overfor angrebet på dagpengene. Jeg vil derfor opfordre statsministeren til at trykke på den stopknap, som desværre er regeringens eneste mulighed for at stoppe EU's indblanding i det danske dagpengesystem. Aktivér artikel 48 i Lissabontraktaten, før det er for sent.