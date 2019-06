Tænd gadelyset lidt senere

Læserbrev: Jeg har et forslag, som kan mildne lidt på de voldsomme besparelser, som Odense kommune har lagt op til.

Når gadelyset tænder om aftenen og slukker om morgenen, er det så lyst, at ingen lægger mærke til det. Hvis man sparer et kvarter i hver ende, og i sommermånederne måske en halv time, vil Odense kommune spare et sted mellem to og fire millioner kroner om året, uden at nogen vil føle sig generet af det. De penge vil kunne lune lidt nogle af de steder, der står til at blive ramt af besparelserne. Og hvis man ikke allerede har skiftet til LED-pærer, vil der være endnu flere millioner at hente.

Udover at kunne gavne kulturlivet i Odense vil det også være en gevinst for miljøet.