TV 2/Fyn har ikke nogen kasket på

Svar på 3F Østfyns formand, Tonny Fejerskovs, læserbrev bragt i Fyens Stiftstidende den 24. maj 2019.

"Skyd ikke budbringeren", lyder et velkendt ordsprog, der efter sigende skulle være ældre end Shakespeare.

Så langt tilbage kan 3F Østfyns formand, Tonny Fejerskov, af gode grunde ikke huske.

Men han burde dog kunne huske, at hans kollega inden for det grønne område, Charlotte Vincentz Petersen fra Odense, var i TV 2/Fyns studie den 16. maj for at svare på, om det passer, at gartnerierne ikke kan få kvalificeret, dansk arbejdskraft.

Charlotte Vincentz Petersen var inviteret, fordi gartneriejer Torben Moth Madsen fra Rosa Danica dagen forinden i TV 2/Fyn havde givet udtryk for, at han brugte udenlandsk arbejdskraft, fordi han ikke kan skaffe den nødvendige danske arbejdskraft.

Han blev desuden konfronteret af TV 2/Fyn med spørgsmålet om, hvorvidt han bruger udenlandsk arbejdskraft, fordi det billigere. Hvortil han svarede, at han har overenskomst, der sikrer lige vilkår uanset nationalitet.

Indslaget var et af flere indslag om manglen på arbejdskraft.

Som en del af valgkampen har TV 2/Fyn spurgt Dansk Industri, en række politikere, bl.a. Christel Schaldemose (S), Pernille Weiss Pedersen (K) og Peter Kofod (DF), samt en række arbejdsgivere i bl.a. metalbranchen, it-branchen og hos Gartneriet Rosa Danica om behovet for udenlandsk arbejdskraft.

Herunder - for arbejdsgivernes vedkommende - om, hvorfor de har valgt at bruge udenlandsk arbejdskraft.

Vi har desuden talt med de ansatte udlændinge for at høre, hvorfor de er kommet til Danmark, og hvordan de befinder sig her.

Det undrer mig at læse, at Tonny Fejerskov mener, at "Arbejdsgiverne og TV 2/Fyn må vende kasketten og droppe den evindelige klagesang om manglen på arbejdskraft."

På TV 2/Fyn har vi ikke nogen kasket på.

Det har 3F Østfyn - men det er jo også fagforeningens opgave.