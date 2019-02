Syrienskrigere skal aldrig tilbage til Danmark

Syrien: Da personer fra Danmark gik ind under Islamisk Stats faner i Syrien, gav de afkald på enhver forbindelse til Danmark. De er ikke blot gemene landsforæddere. De har også med helt åbne øjne tilsluttet sig IS. Derfor kan det heller ikke undskyldes, og derfor skal de heller ikke hentes tilbage til Danmark.

Hvad med juraen? Lad mig lige slå fast, at der ikke er nogen konvention eller international aftale, der påbyder regeringen at hente jihadisterne hjem fra Syrien. Det kan regeringen bare sige nej til.

Jihadisterne i Syrien har intet krav på hjælp fra Danmark. Det er ikke blot sådan en personlig holdning, som jeg går og har. Jeg får faktisk støtte fra en for mig uventet kant - nemlig "Institut for Menneskerettigheder". Seniorforsker Peter Vedel Kessing ved instituttet slår i en artikel i Berlingske 19. februar fast: "Danmark behøver ikke løfte en finger for danske IS-jihadister i Syrien og Irak".

Problemet opstår, hvis en jihadist med dansk statsborgerskab kommer tilbage til Danmark. Vi kan ikke udvise en person med dansk statsborgerskab. Dersom en jihadist med dansk statsborgerskab kommer til Danmark, vil vedkommende blive retsforfulgt, og anklageren vil rejse krav om, at jihadisten mister sit statsborgerskab, hvis han eller hun bliver dømt.

Sådan er reglerne nemlig. Hvis man kan forbindes med terror, kan man miste sit statsborgerskab og efterfølgende udvises af Danmark for bestandigt. Her opstår så et nyt problem, for hvis jihadisten kun har ét statsborgerskab, kan det ikke fortabes, fordi vi har underskrevet den såkaldte Statsløsekonvention fra 1961. Heri har Danmark forpligtet sig til at give statsløse, som er født og opvokset i Danmark, statsborgerskab. Det betyder så også, at vi ikke kan tage statsborgerskabet fra folk, hvis de dermed bliver statsløse. Her er vi underlagt konventioner og jura.

Jeg har af mange grunde hele tiden ment, at vi skulle træde ud af Statsløsekonventionen. Og jihadisterne i Syrien er endnu en grund. Ud over udtrædelse af statsløsekonventionen foreslår vi i DF, at der gives mulighed for at fratage Syrienskrigerne deres danske statsborgerskab in absentia ved dom, sådan at de aldrig kommer til Danmark igen.