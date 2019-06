Symbolpolitik - allerede inden ny regering

Læserbrev: Nu skulle vi være af med symbolpolitik, sagde de røde og blegrøde op til valget, nu skulle det være realpolitik - handling.

Så er flertallet knap nok tippet over, før der går en heksejagt ind på Inger Støjberg i en sag, der ligger nogle år tilbage om brude under 18 år, hvilket ikke er acceptabelt i Danmark.

Nu skal landets modigste minister revses for det. De røde har bare ventet på hævn.

Fy skam Jer for en symbolpolitik. Lad dog sagen ligge og forsøg at mande Jer op til noget fornuftigt, hvis det er muligt, uden at køre landet i sænk.