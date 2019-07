Svømmehaller. Der er stadig tid til at gøre en forskel, Jegind

Synspunkt: Jane Jegind takker af som rådmand i Odense efter eget valg. Hun har været politisk chef for svømmehallerne uden at gøre den store forskel, desværre. Besparelser på besparelser har hele tiden været på tapetet, alt imens vi skal foreholde os positivt og imødekommende trods forringelser.

Det kan unægtelig være svært, når personalet ikke ved, om de er købt eller solgt. Indtil videre er de taget på ferie uden at vide, om de er fyret, når de kommer hjem. Skal der automater op i svømmehallerne, eller skal vi mødes af kompetente mennesker, der vejleder gæsterne i svømmehallerne på en positiv måde?

Svømmehallerne kan på alle måder være et pædagogisk sted, hvor man integrerer ikke etniske danskere såvel som etniske danskere. Hvis der var en voksen til stede i omklædning og baderummet, så man kunne vejlede om, hvordan tøj og sko kommer i skabene, om hvordan man tørrer sig inden omklædning, om hvordan man vasker sig, alt imens der i dag er skilte om, hvordan man skal vaske sig, følges det kun af dem, der er skolet til det. Sågar efter endt toilet besøg er det ikke alle, der synes, man skal vaske sig.

J.J. kunne gøre en forskel ved at ansætte folk til at vejlede i ovennævnte, inden hun træder af i 2021. Hver gang friluftsbadet har åbnet, så er hun altid mødt frem, den ros skal hun have herfra. Ud over at være politisk chef for svømmehallerne, så er hun også politisk chef for parkeringspladserne i Odense.

J.J. har fundet det nødvendigt, at det skal være Aalborg Kommune, der skal foretage den kontrol af parkeringspladser i Odense. Hun synes også, det er i orden, at en handicappet, som har et handicap-skilt, skal betale 1020 kroner, hvis vedkommende glemmer at sætte sit handicapskilt i forruden. Jeg troede ellers, det var dem, der ikke havde et handicapskilt, der skulle betale 1020 kr.? I det her tilfælde havde det været billigere at køre hen på en ikke-handicapplads og betale 510 kr.

Herfra skal lyde et held og lykke på vejen. Personligt håber jeg, at J.J. når at gøre en forskel i svømmehallerne, inden hun træder af. Det ville være dejligt at kunne tænke tilbage på.