Medlem af Ældrerådet Helle Oldefars læserbrev i stiften 30.5. forekommer mig lidt hengemt og vidner om total manglende forståelse for ældrerådets arbejde. Men det værste er den giftighed, der ligger bag ordene og kritikken af mig.

Jeg vil sige til HO, at jeg jo ikke bærer skylden for hendes frustrationer og udemokratiske adfærd. Og jeg har for vane ikke at stikke en klapperslange på næven uden først at trække gifttænderne ud.

At HO fremstiller sin ældrepolitiske ubegavethed i offentligheden, falder tilbage på hende selv - fred være med det.

At HO på flere punkter har påtaget sig opgaver, hun ikke kunne løse, er ikke min skyld, men det skal åbenbart gå ud over andre.

Jeg er glad for i ældrerådet at have medvirket til, at ældrerådet nu efter 13 år med Byens Køkken er kommet til den erkendelse, at maden til de ældre på plejehjem skal laves fra bunden i de stedlige køkkener.

Jeg er også glad for at have medvirket til på ældrerådsmøder, at vi har vedtaget en god prioriteret dagsorden for de ældrepolitiske tiltag, vi mener byrådet bør lægge vægt på.

Helle Oldefar kritiserer mig for ikke at deltage i ustrukturerede arbejdsgrupper, der hverken har en dagsorden eller skriver referater. Jeg er valgt af de ældre for de ældre, og lægger derfor min lod i den vægtskål, som foregår under ældrerådsmøderne, fordi Ældrerådet skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

Heldigvis er ældrerådet ved at skifte til en rigtig og positiv retning, så vi får mere tid til at beskæftige os med ældrepolitik.