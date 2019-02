Svar til Ø: Skattestigning er ikke vejen at gå

Lokaldebat: Svar til Kaj Alstrup: Det provenu, Assens Kommune ville få ud af at øge kommuneskatten, er for lille til, at det er vejen at gå. Odense, som du nævner, budgetterede med at sætte skatten op. De opgav og måtte istedet lave besparelser, fordi de havde disponeret efter øgede skatteindtægter.

Jeg er stor tilhænger af, at vi skal øge toplinjen, de i dag ca. 2,7 mia kr, der er kommunens samlede omsætning, skal øges. Det skal vi gøre ved at bruge de få udviklingspenge, vi har, klogt; dem kan vi kun bruge én gang, men de skal sikre et godt afkast i årene fremover. De skal være med til at sikre fremtidig velfærd.

Kommunens administration er siden 2012 blevet slanket. I det tidsrum er der reduceret med 36 administrative stillinger, svarende til 16 mio. pr år. Det arbejde fortsætter og skal fremover bidrage med yderligere 3,75 mio. om året.

I sidste byrådsperiode besluttede byrådet at investere 12 mio i midlertidige ansættelser af resurser i målrettede projekter, der nu snart er afsluttet, og som til gengæld betyder 38 mio i besparelser på andre konti. En del af de investerede 12 mio. er i øvrigt udefrakommende penge fra ministerier og fonde. En yderligere investering i en Task Force, som du foreslår, tror jeg derfor ikke vil give et fornuftigt afkast.

Vi har reduceret administrationsudgifterne ganske meget og i en proportion, der sagtens kan måle sig med vores nabokommuner. Besparelser, der bidrager til at kunne betale for velfærdsområderne, men måske har vi ikke været så gode til synliggøre det og nå ud med budskabet.