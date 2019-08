Svar til Henning Aagaard Nielsen. En helt anden historie

Læserbrev: Henning Aagaard Nielsen (HAN) har lidt svært ved at holde øjet på bolden og går i stedet efter manden i hans debatindlæg lørdag. Han mener jeg skulle have påstået, at der ikke er nogen fare for, at chlorpyrifos siver ned i grundvandet. Men det var slet ikke det, der blev diskuteret. Det, der blev diskuteret, var om det var farligt med ganske små mængder i maden, og at hvis man købte danske fødevarer, der på grund af forbud for 10 år siden altid er chlorpyrifos-fri, undgik problemet. I øvrigt er chloryprifos mig bekendt ikke fundet i grundvandet. Hvis nu HAN havde eksemper på det, var der måske en interessant debat. Ikke bare mudderkast.

Dernæst blander HAN chloryrifos- og pyrethrin-problemerne sammen. Sidstnævnte produkt bruges, som jeg nævner, i f.eks. produkter imod hovedlus, lopper, fluer og insekter indendørs, samt i økologi - så at tro, at man kan undgå det ved at undgå konventionelle fødevarer er en falsk tryghed. For man kan få pyrethrin fra nævnte kilder, og det er en langt mere alvorlig eksponering med så massive mængder, som f.eks. en indendørs udsprøjtning af stoffet eller en lusebehandling udsætter folk for. Og det faktum, ignorerede Helle Raun-Andersen (HRA) og journalisten - trods det, at jeg gjorde dem opmærksom på det. Og det undrer mig. Stadig.

I øvrigt har HRA's medarbejder i mellemtiden oplyst om, at de slet ikke tester for tilstedeværelsen af pyrethrin i de kohorte-forsøg, de laver. De ved altså slet ikke om det er et problem. De går kun efter de konventionelle pesticider - de økologiske ignoreres. Og det er i desuden slet ikke selve pesticidet, de finder. Det er nedbrydningsprodukter. Så om det er intakt pesticid eller nedbrudt pesticid, der er indtaget, ved de heller ikke, og den kobling, de laver til skadevirkning, bliver dermed endnu mere tvivlsom. Men det gider man heller ikke sætte spørgsmålstegn ved. Vi dumme læsere skal åbenbart bare skræmmes til at købe mere dyr økologi, så naturen får mindre plads, klimaet mere belastning og borgerne dårligere råd. Suk.