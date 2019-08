Svar. Jeg er ikke udpræget øko-fan

Læserbrev: Henning Aagaard Nielsen spørger, om det ikke er bedre med meget gift på én gang i stedet for lidt gift hele tiden - som jeg skrev om i mit indlæg om pyrethriner. Men det er lige omvendt.

Giftstoffer fungerer ved, at de blokerer en process i kroppen i et stykke tid. Jo mere gift, jo længere tid. Lidt som at holde vejret. Det er ikke et problem at holde vejret i kort tid - heller ikke selv om det sker mange gange om dagen. Men at holde vejret én gang i lang tid - det dør vi af. Derfor er lidt giftstof ikke problematisk. Derfor gør det ikke noget, at planter, vi spiser (helt naturligt eller fra plantebeskyttelsesmidler), indeholder små mængder giftstoffer - for det kan kroppen godt håndtere. Det er de store mængder, vi skal være på vagt overfor.

Og så er der undtagelsen, når vi taler om stoffer, der ophobes i kroppen, som fx. pcb og dioxiner. Bl.a. derfor er økologi i dens nuværende form problematisk. For netop sådanne stoffer indeholder f.eks. økologiske æg mere af. Den anden undtagelse er forureninger, der kan opformere sig selv: fx. bakterier. For der kan lidt jo blive til meget med tiden. Og her er fx. økologisk kylling påvist at indeholde markant flere sygdomsfremkaldende campylobacter-bakterier.

Heldigvis har myndighederne fastsat grænseværdier, så økologi er som hovedregel sikkert at spise. Lige som konventionelle fødevarer. Men af samme årsag er økologi ikke påvist at være sundere. Økologi tager bare mere plads fra naturen og så er økologi dyrere - så der er mindre råd til mange andre ting, som fx. velfærd og til at bekæmpe klimaforandringer. Så derfor er jeg ikke udpræget øko-fan. Det har du ret i.