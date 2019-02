Svar. Giv en hånd til fællesskabet

Lokaldebat: Lene Hjelm (23.2) spørger til Venstres holdning til fordeling af velfærdsmidler.

Desværre står vores indtægter ikke mål med vores udgifter. Hverken dem, Folketinget noget skævt udligner mellem de danske kommuner eller dem, vores egne borgere, der går på arbejde og driver virksomhed, bidrager med. Vi har flere, der står udenfor arbejdsmarkedet, og vi har en stigende andel af ældre borgere. Det er et grundvilkår, som vi må navigere inden for, og det uden at gældsætte vores kommune med uoverskuelige konsekvenser til følge.

Det er en fælles værdi for Venstre, at man tager ansvar for sit eget liv og medansvar for andre og for fællesskabet. Kan vi så gøre noget som enkeltpersoner, så vi får råd til at hjælpe dem, der har størst behov? Gavner det i det store billede, at vi tilbyder en nabo et lift til fysioterapeut? Ja.

Gør det en forskel selv at køre sine børn i specialtilbud, selvom de har ret til kørsel? Ja.

Kan vi, der bor tæt på vores forældre, giver en hånd med, når vi kigger forbi på vores daglige eller ugentlige besøg? Ja.

At give en hånd med og få en god snak styrker følelsen af at gøre nytte og af at være en del af et fællesskab. Samtidig bidrager det, i en økonomisk vanskelig tid, til at få råd til at hjælpe dem, der har mest behov for det, og som ikke har familien tæt på.

Borgmesteren arbejder intensivt på at bedre de økonomiske rammevilkår for provinskommuner som vores. Får vi vores forsvundne penge tilbage fra staten, vil de blive brugt på den velfærd, vi har mistet pga. et defekt udligningssystem.

Samtidig arbejder vi lokalt på at fremme sundhed og øge bosætning for at få råd til vores velfærd.