Svar. Er formålet at oplyse?

Læserbrev: Til Allan Holm Nielsen.

Mit formål har ikke været "at gå efter manden eller at kaste med mudder". Men du kan opfatte mit læserbrev som et forsøg på at gøre dig opmærksom på, at jeg ikke altid forstår det, du skriver. Måske er jeg bare en dum læser? Eller også skriver du på en måde, som kan være svær at forstå.

Kan vi ikke være enige om, at du skriver for at oplyse os læsere om din holdning til konventionelle fødevarer versus økologi. Har jeg misforstået dig, hvis jeg antager, at du er for konventionelle fødevarer og mod økologi?

Den holdning skal du have lov til at forsvare, men det er måden du vælger at gøre det på, som jeg har det svært med at forstå. Hvis dit formål er at oplyse, hvorfor bruger du så nogle sammenligninger, som efter min mening forurener dit budskab.

Har jeg misforstået dig, når jeg har opfattet dine generelle budskaber, som om du ikke mener, det er farligt at indtage mindre mængder gift i vort daglige indtag af madvarer og vand fra hanen?

Når du inddrager produkter mod hovedlus og fx fluespray, så må det være på sin plads at minde om, at brugen af disse produkter ikke anvendes dagligt i de enkelte husholdninger, men vi spiser og drikker dagligt.