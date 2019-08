Læserbrev: Til Hanne Hansen. Din mand har givetvis arbejdet hele sit liv og er derfor en efterspurgt arbejdskraft, på trods af at han er oppe i årene.

Jeg tænker nok mere på de yngre, arbejdsparate ledige uden arbejdserfaring. Der er mange gode AMU-kurser på Fyn, og jeg mener at have hørt, at mange af disse kurser ikke er fyldt op i disse år. Det er ikke til at forstå. Hotel- og restaurationsbranchen og rengøringsbranchen skriger på arbejdskraft, som en ufaglært sagtens kunne klare. Ligger hunden begravet i det forhold, at disse job ikke giver prestige? Dem, der har en uddannelse, må da kunne blive omskolet.

Og så er jeg slet ikke enig i den overskrift, redaktøren har givet dit læserbrev: Hårdt arbejde at være arbejdsløs. Der er en talemåde, der siger, at "man skal yde, før man kan nyde". Hårdt arbejde, det er det ikke. Derimod kan det være svært, hvis man gang på gang får afslag på sine ansøgninger.