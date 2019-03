Super velfærdsydelse

Tak til Odense Kommune for koncerten søndag den 3. marts i Carl Nielsen Salen med Tip Toe BigBand og Birthe Kjær.

Vi gamle - ældre - seniorer, eller hvad man nu gerne vil kaldes, fik en dejlig oplevelse med en super professionel Birthe Kjær og et særdeles oplagt velspillende band sponseret af O.K..

Som ung i 50'erne, hvor man dansede parvis, såvel vals, tango, quickstep og foxtrot, når man var til bal og ikke mindst jitterbug, var det svært at holde fødderne i ro, når de kendte melodier fra den tid lød fra scenen.

Bag de skrøbelige måske nu overvægtige gamle i salen befandt sig garanteret flere end mig, der mindedes tiden, hvor der var levende dansemusik på restauranterne og til ballerne, vi besøgte.

Når man har været så heldig at opleve Louis Armstrong, Ella Fitzgerald og Eartha Kitt live, er man ikke let at imponere. Ikke desto mindre gjorde Birthe Kjær det. Det var mit første møde med den populære popsangerinde live. Jeg var kommet for at høre Tip Toe, som jeg selv havde været med til at sætte på " finansloven" i 1994, som medlem af Odense Kommunes Musikudvalg.

Og det var en fryd for ørerne og en fryd for øjnene at se orkesterlederen, Torben Sminge, hoppe og vugge rundt på scenen sammen med en elegant sangerinde, der tilsyneladende befandt sig godt i selskabet.

Det gjorde vi gamle - ældre - seniorer også.

Så kære Odense Kommune gerne mere af den slags velfærd.