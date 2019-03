Sundshedsreform: Der er brug for at skabe klarhed over faglige og politiske beslutninger

Hvem beslutter egentlig hvad på sundhedsområdet? Det er ikke helt rigtigt på plads i regeringens udspil til en sundhedsreform. På nogle områder overlades politiske beslutninger til fagfolk og bureaukrater. Og på andre områder lader man politikere sidde og bøvle med klart faglige problemstillinger. Sundhedsdebatten rummer desværre kedelige eksempler på, at politikere træffer faglige beslutninger, som burde træffes af fagfolk - og på den anden side er det eksempler på, at fagfolk ikke helt accepterer, at folkevalgte skal træffe de politiske beslutninger. Det er ikke godt for patienter og sundhedsvæsen.

Ideelt set er det lægerne der fortæller om grundlaget for en ny behandling og s folkevalgte, vurderer fordelene og ulemperne og træffer politiske beslutninger. Et godt eksempel er screening for f.eks. brystkræft. Her har lægerne redegjort for de fordele og de ulemper, der er ved screeningen. Men det er folkevalgtes opgave at afveje fordele og ulemper og træffe beslutningen, om screeningen for kræftsygdommen skal indføres eller ej.

Selvfølgelig er arbejdsdelingen mellem læger og folkevalgte ikke altid så klokkeklar. Men både læger, folkevalgte og patienter er bedst tjent med, at vi stræber mod en tydeligere arbejdsdeling. Først og fremmest er det vigtigt, at det er tydeligt, hvem der træffer beslutninger på sundhedsområdet. Det hænger bl.a. sammen med at sundhedsvæsenet er komplekst. Sundhedsvæsenet er heldigvis stadig præget af stærk faglig begejstring og en "tænk-selv"-kultur. Sundhedsreformen skal gerne understøtte denne kultur gennem klarhed og entydighed omkring beslutninger, rammerne og de ofte dilemmafyldte afvejninger. Forudsætningen herfor er, bl.a. at der er tilstrækkelig politisk autoritet i regionernes bestyrelse. Det er ikke en faglig beslutning eller administrativ beslutning, hvordan balancen mellem generel sundhedsindsats og højt specialiseret indsats skal findes. Eller hvordan milliard-budgetter skal fordeles på regionens hospitaler. Afgørende beslutninger, der skal træffes regionalt. I dag er det eksempelvis sådan, at pacemakerpatienter i Aarhus skal tage til Herning til kontrol. En ordning der er indført, fordi ordningen er med til at sikre hjerteafdelingen i Herning. Skal denne ordning fortsætte fremover? Kan Sundhedsfællesskabet i Aarhus ændre beslutningen? Kan bestyrelsen for regionen? Eller er det sundhedsministeren, der kan pålægge regionen en bestemt ordning?

Vores bud er, at det bør være bestyrelsen for regionen, der endeligt træffer sådanne beslutninger i overensstemmelse med de årlige aftaler mellem Sundhedsvæsen Danmark og regeringen. Det giver entydighed og autoritet. Når der skal træffes en lang række politiske beslutninger - og medlemmer skal derfor have et klart politisk - helst folkeligt - mandat. Når man ikke ønsker at opretholde de nuværende direkte valgte regionsråd, bør man overveje, hvordan man så giver bestyrelserne den tilstrækkelige politisk autoritet til at træffe de politiske beslutninger, der skal træffes. Hvis ikke vi opnår det, vil regions-bestyrelsernes beslutninger i stort omfang ende på sundhedsministerens bord og forsinke gennemførelsen - og ind i mellem blive en del af komplekse politiske forlig (finanslovsaftaler a la en kaserne til Næstved, en PET-scanner til Esbjerg, en hjerteafdeling til Horsens og en opera til Aalborg).

I regeringens udspil arbejdes der også med sundhedsfælleskaber. En god og nødvendig nyskabelse, som kan være med til at skabe fælles ledelse over sundhedsindsatsen i et mindre regionalt område. Der er en lang række faglige spørgsmål, der skal afklares og træffes beslutning om i sundhedsfællesskabet. Hvordan skal sårplejen organiserer? Det er faglige ledere, der skal, træffe beslutninger lokalt og få tingene til at fungere. Derfor er det vigtigt, at ledelsen af Sundhedsfællesskabet bliver klart fagligt baseret. Vi kan godt se en idé i, at områdets udvalgsformænd og borgmestre mødes om områdets sundhedsproblemer målsætninger og langsigtede strategier. Men lad fagfolk entydigt og endeligt træffe faglige beslutninger.

Ledelseskommissionen og regeringens øvrige udspil arbejder for, at resultatkrav skal mere i fokus og at direkte politiske forskrifter til offentligt ansatte om, hvordan de skal udføre deres arbejde skal nedtones. Sundhedsreformen bør understøtte disse tanker. Derfor bør den politiske styring af regionernes politiske spørgsmål gøres tydelig og entydig, og den faglige ledelse af sundhedsfællesskaberne understreges og styrkes.