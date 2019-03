Sundhedsvæsnet skal ledes af folk, der har faglig forstand - ikke clipseflyttere

Sundhedsvæsen: Det er tid til at få sat en anden og bedre kurs for det danske sundhedsvæsen, ikke mindst hospitalerne.

Det danske sundhedsvæsen har gennemgået en kedelig udvikling - eller nok nærmere afvikling - siden strukturreformen i 2007. Der er næppe noget sted i Danmark, som ikke har mærket konsekvenserne af denne fejlslagne reform. Der er tale om kvalitetsforringelser, som selv for patienterne er åbenlyse, og som er meget bekymrende for patientsikkerheden og behandlingsresultaterne.

Hvis man ikke selv har været indlagt eller været pårørende til en patient, så viste DR fornylig lidt af en gyser i tre afsnit om de udenlandske læger. Udsendelserne viste fuldstændigt uacceptable forhold - og desværre også et betydeligt svigt fra de ansvarlige myndigheder.

Nye Borgerlige ønsker sundhedsvæsenets fokus tilbage til kerneopgaverne, som er udredning, diagnostik, behandling, pleje og omsorg for patienterne. Alt for meget af læger, sygeplejersker og andre relevante faggruppers tid går med unødvendig og ligegyldig dokumentation.

Læger på danske sygehuse ser i dag færre patienter pr. dag end tidligere. Og betydeligt færre end i andre lande. De administrative og bureaukratiske byrder er kraftigt medvirkende til det. I nogle regioner har politikere og embedsfolk helt uforståeligt vedtaget, at lægerne selv skal skrive deres journalnotater, bestille blodprøver, røntgenundersøgelser mm.

Det er ganske enkelt vanvid. Højtuddannede læger skal ikke bruge deres tid på den slags. Det varetager dygtige lægesekretærer glimrende.

Den slags uhensigtsmæssige beslutninger bliver desværre taget, når det er politikere og embedsfolk uden tilstrækkelig faglig indsigt og forståelse, som bestemmer organisering og ledelsesmæssig sammensætning på hospitalerne.

Vi skal have den lægefaglige ledelse tilbage i førersædet. Fagligheden skal være synlig fra top til bund i organisationen. Kun læger og andre fagpersoner kan sikre den tilstrækkelige faglige kvalitet. Det skal ikke overlades til administrativt personale, som ikke har de fornødne faglige kompetencer.

Det var en fejl at lukke alle de mindre sygehuse. Naturligvis skal højtspecialiseret behandling samles på få centrale enheder, men rigtig mange tilstande kan håndteres lokalt. Der bør genåbnes mindre sygehuse rundt omkring i landet.

Lægeforeningen har fremlagt tal, der viser, at der på det medicinske område vil komme til at mangle 700 sengepladser. Med andre ord er de såkaldte supersygehuse underdimensionerede. Allerede nu ligger alt for mange medicinske patienter på gangene og udskrives i øvrigt alt for hurtigt på grund af kapacitetsproblemer.

Jeg ser ikke rigtig nogle brugbare løsninger på vores udfordringer i regeringens sundhedsudspil. Der er flyttet lidt rundt på nogle kasser, og så har tingene fået nogle andre navne. Det er. så vidt jeg kan vurdere. mere af det samme. Og hvis man bliver ved med at gøre det samme, så får man som bekendt mere af det samme.