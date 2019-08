Sundhedsvæsen. Stop centraliseringerne

Læserbrev: I juni tidligere i år blev der offentliggjort en skrivelse fra 34 overlæger og afdelingslæger fra OUH, som har speciale i at bringe børn til verden, hvor de udtaler, at der kun bør være én fødeafdeling på Fyn. Her bliver der skrevet, at grundet de manglende ressourcer og den manglende optimale faglige lægebemanding, bør Svendborgs fødeafdeling lukkes, og Odense skal være den eneste fødeafdeling på Fyn.

Jeg har dog svært ved at se fornuften i, at der kun skal være én fødeafdeling på Fyn - hvad med patientsikkerheden og det nære sygehusvæsen, som der oftest snakkes højt om?

Samtidig tænker jeg, hvad skal der ske med det sundhedsfaglige personale i Svendborg? Skal de med eller bliver de fritstillet og skal derfor ud og søge andet arbejde? Og hvordan vil den mulige overbelægning blive håndteret med de manglende ressourcer?

Tidligere på året blev Svendborgs fødeafdeling lukket i hele tre uger, fordi der manglede fagligt personale på Odenses fødeafdeling. Det virker på mig, som om der burde lægges flere penge i at optimere forholdene på begge fødeafdelinger for den bedste patientsikkerhed og et ordentligt og nært sygehusvæsen.

De fødende, som bor længere væk som Langeland, Tåsinge og Ærø, vil skulle bruge længere tid på at komme hjemmefra og ind på sygehuset - hvor er deres sikkerhed under fødslen?

Lad os nu gøre det attraktivt at få børn i alle Danmarks kanter og ikke kun i de større byer, hvor der sikres et nært sygehusvæsen. Der bør sikres en sikkerhed for alle fødende i de yderste områder, som i forvejen glemmes, når det gælder det nære sundhedsvæsen.