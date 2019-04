Sundhedsreformen er valgflæsk

Reform: Regeringen er kommet med et udspil til en reform af sundhedsvæsenet, hvor det mest omtalte punkt er nedlæggelsen af regionerne og dermed de folkevalgte regionsråd.

Retbeset er den nuværende konstruktion af regionerne med valg til et regionsråd, der ikke kan udskrive skatter, ikke særlig heldig. Regionsrådenes opgaver bliver nemlig blot at fordele for få ressourcer, der er bevilget af Folketinget. Det er dermed en konstruktion, som gør det svært at placere ansvaret for problemer entydigt på enten regionerne eller sundhedsministeren/regeringen.

Men regeringens forslag indebærer, at hvert regionsråd afløses af en bestyrelse på seks personer, som udpeges af regeringen. Det bliver denne bestyrelse, som tilrettelægger ambulanceberedskabet og fordeler opgaverne mellem sygehusene.

Så intet tyder på hverken mere borgerindflydelse på væsentlige beslutninger eller en mere klar ansvarsfordeling end nu - tværtimod.

Regionsrådene har ikke imponeret, nærdemokrati er de ikke rigtig et udtryk for. Men det, der sættes i stedet, er endnu længere væk fra borgerne. Det er bare ikke godt nok.

Tiltroen til, at såkaldte eksperter ved noget om, hvad udfordringerne er i Nakskov, Stege, Nykøbing F/S/M, Thyborøn eller Thorsminde osv. er ikke-eksisterende. Regeringens udspil lægger ikke skjul på, at det er et formål med sundhedsreformen at ændre sundhedsvæsnets tilgang til det øgede antal ældre i samfundet og dermed i sundhedsvæsnet, hvilket ellers vil betyde et øget ressourceforbrug. Denne bekymring omkring ressourceforbruget burde få alarmklokkerne til ringe for den almindelige dansker.

Retfærdigvis skal siges, at regeringens udspil regner med øgede midler på sundhedsområdet, blandt andet ved at spare 1,5 mia. kroner ved at nedlægge regionerne. Regeringen fremhæver, at man sparer honorarer til de mange regionsrådsmedlemmer. Men pengene til regionsrådsmedlemmer og partier udgør under 80 mio. kroner om året, så der mangler forklaring på, hvor langt størstedelen af disse besparelser skal komme fra. Også overfor disse tal bør den almindelige dansker altså have en sund skepsis.

Så længe der ikke er fremlagt mere detaljerede oplysninger om de planlagte besparelser, er der absolut grund til at frygte, at regeringen fodrer hunden med sin egen hale. At forslaget til ændring af sundhedsvæsnet kommer umiddelbart før et valg bør også få alarmklokkerne til at ringe. Det lugter af valgflæsk - eller måske rettere af vindpostej og luftfrikadeller - for der er tilsyneladende en del tomme kalorier i udspillet.

Hvis regeringen vitterligt vil bruge flere penge på sygehusene, hvorfor har den så kørt en grønthøsterbesparelse ved navn omprioriteringsbidrag hen over dem? Det danske sundhedsvæsen har brug for flere hænder mere end strukturændringer. Det var omprioriteringsbidraget det modsatte af.