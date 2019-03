Sundhedsreform som i Rusland

Nu skal sundhedsvæsenet ændres fra demokrati til stats-styring med embedsmænd. Så kan man ikke som nu indkalde de ansvarlige folkevalgte til møde og skabe debat om udviklingen i sundhedsvæsenet.

Jeg forstår ikke Venstre går fra demokrati til stats-styring, det er et system, man har i Rusland.

Det var Lars Løkke Rasmussen, der var arkitekten i kommunernes sammenlægning og nedlæggelsen af amterne, og der blev sagt, at det ville betyde, at kommunerne fik flere penge til rådighed. Men vi oplever kun, at kommunerne mangler penge. Vi skal nødigt have et sygehusvæsen, som også kører af sporet ligesom skattevæsenet, som jo er fuldt udstyret med embedsmænd, men det er staten, der udpiner det.