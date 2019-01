Sundhedsreform. Stop centraliseringsbølgen

Kære Lars Løkke Rasmussen, jeg sætter pris på, at landets statsminister bemærker de gode løsninger på Fyn, som i debatindlægget lørdag 19. januar.

Og netop når det kommer til sundhedscentre, sundhedshuse og nærhospitaler, deler vi visionen om at bringe en så stor en del af sundhedsbehandlingen så tæt på borgerne som muligt.

Men modsat dig, regeringen og dele af Venstre frygter jeg, hvordan det vil påvirke beslutningerne i fremtidens sundhedsvæsen og andre politikområder, hvis et flertal på Christiansborg fjerner det regionale demokrati.

Når vi i dag ser tilbage på den seneste kommunalreform, så hører det med til billedet, at centraliseringen er blevet dyrere. Derfor bør konsekvenserne af kommunalreformen undersøges til bunds. Vi skal have svar på, hvordan udviklingen er gået i forhold til serviceniveau, effektivitet, økonomi og lokaldemokrati i kommunerne.

Danmark har med andre ord ikke brug for endnu en centraliseringsbølge. Det er den forkerte vej at gå at nedlægge det folkevalgte led i regionsrådene og indfører flere og større administrative led i form af en ny national bestyrelse og fem nye regionale enheder med centralt udpeget bestyrelser.

"Et bestyrelsesstyre", som regionsrådsformand, Stephanie Lose (V) har kaldt regeringens forslag til ny struktur, vil efter min vurdering betyde endnu mere New Public Management. Mere benchmarking, mere kommunal medfinansiering, mere udlicitering og privatisering. Men vi er mange som ikke mener at vores sundhedsvæsen kan styres som en virksomhed. Og det selvom du lover at sætte en dygtig økonom som Stephanie Lose i spidsen.

For beslutninger om fremtidens sundhedsvæsen er politiske, og regneark vil aldrig af sig selv kunne tage politiske og demokratiske hensyn. Bekæmpelse af uligheden i sundhed, prioritering af nærhed og hurtig hjælp ved akut sygdom i hele Danmark, mere tid og tillid til sundhedspersonalet og deres faglighed og mere tryghed - er politiske valg.

Og derfor skal vi have Stephanie Lose og andre venstrefolk på stemmesedlen, og ikke som direktør for et nyt administrativt led med snævre handlemuligheder under en national bestyrelse.