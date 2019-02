Sundhedsreform. Løkke ændringer ændrer intet

Løkke siger, at han har lyttet og vil nu give mere magt til kommunerne ved at lade dem få flere pladser i de nye sundhedsforvaltninger.

Det ændrer ikke på det grundlæggende problem med sundhedsreformen: Udfordringerne med at skabe sikkerhed og sammenhæng i patientforløbene ligger ikke i organiseringen, men i at der er for få penge til behandling.

De seneste års succeser med bedre behandling til f.eks. kræftpatienter, mennesker med autoimmune sygdomme, mere sikker diagnostik m.m. har slået bunden ud af pengekasserne. F.eks. koster en kræftbehandling let 60.000 kroner pr. måned pr. patient - og denne behandling skal gives måske over år. Pengene hertil er ikke fulgt med, og så har regeringen vredet armen rundt på regionerne ved at kræve, at de sparer via effektiviseringer, der medfører, at personalet ikke har tid til at følge op med information, pleje og omsorg. Udskrivelser bliver hastværk. Personalet flygter. Ligeledes lider kommunernes økonomi af skattestop, så det er svært at prioritere penge til sundheds- og serviceydelser.

Genindfør sundhedsbidraget på ni procent, som det var i 2007 ved strukturreformen, og stop detailstyringen fra Slotsholmen. At give flere bestyrelsesposter til kommunal politikere er et holdkæftbolsje til Venstres bagland - og viser netop at argumentet om, at regionerne skal nedlægges, ikke grundes i andet end, at man ikke bryder sig om dem.