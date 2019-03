Sundhedsreform: I vil reparere noget, der ikke er gået i stykker

Reform: Alle i min omgangskreds ved, at jeg ikke holder af Venstrefolk - bortset fra dem, jeg kender personligt; de er meget fine og sympatiske mennesker. En af de venstremænd, jeg har sat særlig meget pris på, er Sønderjyllands første amtsborgmester, Erik Jessen.

Jeg læste for nylig hans erindringer og faldt over hans beskrivelse af et besøg på sindssygehospitalet i Augustenborg. Det var på et tidspunkt, da amtsrådet stod overfor at skulle overtage administrationen af hospitalet fra staten. Det var - skriver Erik Jessen - en barsk oplevelse. Store sovesale, intet privatliv for de indlagte. En seng, en stol og et lille bord det var alt.

Amtsrådet fik hurtigt skabt acceptable forhold. På visse områder endda overmåde fine forhold. Det var en succes.

Jeg løb selv ind i tilsvarende forhold, da jeg kom i Folketinget. Det var på et tidspunkt, hvor socialminister Eva Gredals lovforslag om udlægning af åndssvageforsorgen fra staten til amter og kommuner var næsten færdigt. Selv de daværende statslige ledere kunne se, er her var en opgave, som staten ikke magtede. Det måtte decentraliseres. Og det blev det.

Kommunerne fik ansvaret for den direkte kontakt til klienterne, og amterne fik ansvar for institutionerne. Og jeg tror ikke, nogen er uenig med mig i, at det blev en ubetinget succes.

Det burde regeringen lære af, når den nu søsætter sundhedsreformen.

Det skal siges så kraftigt, som man kan: Der er opgaver, der egner sig til at blive løst af staten, og der er opgaver, der absolut ikke egner sig til at blive løst af staten. Der er en eller anden historie, der ender med udtalelsen: "Og Gud give mig visdom til at skelne mellem de to." Den visdom er regeringen bestemt ikke blevet begavet med.

Trods succesen på de to førstnævnte områder gør regeringen nu det modsatte. Tænk blot på ejendomsvurderinger og indkrævning af gæld; der ser vi nu resultatet af en centralisering. Da det lå hos henholdsvis vurderingsrådene og kommunen virkede det noget nær perfekt.

Her er man virkelig gået i gang med at reparere noget, der ikke er gået i stykker.