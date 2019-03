Sundhedsreform. Hvad kan tælles, hvad tæller og hvor er blålysene?

I debatterne om sundhedsreformen florerer en del misforståelser:

Det lanceres, som om der ikke allerede er samarbejde mellem kommuner og regioner. Sundhedskoordinationsudvalgene er lovfæstede og består af tre medlemmer udpeget af regionsrådet, fem medlemmer blandt kommunerne i området og to medlemmer af Praktiserende Lægers Organisation. Samarbejdet om at skabe sikkerhed og sammenhæng i patientforløbene er altså oprettet.

Sundhedsloven påbyder ligeledes i kapitel 39, at kommunerne tilbyder genoptræning. Staten opkræver bopælskommunen knap 2000 kroner per dag en færdigbehandlet patient ligger på sygehus, og via disse økonomiske incitamenter har det været intentionen, at kommunerne skulle oprette rehabilitering og akut- og aflastningspladser. Allerede i 2012 udarbejdede KL sammen med regionerne et udspil til det nære sundhedsvæsen. Hvorfor er der så tilsyneladende stadig problemer? Og løses disse problemer ved at ændre strukturerne?

Problemet er penge. Kommunerne føres i stram snor fra Slotsholmen i forhold til skatteudskrivning, fordi der skal være topskatteletter m.m. Derfor har de ikke økonomisk rum til at oprette sundhedshuse, sådan som lovgivningen allerede giver mulighed for. Sundhedsstyrelsen fortsætter med at overlæsse med retningslinjer for for eksempel tidlig opsporing af sygdom hos ældre, kvalitetsstandarder med krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser osv.

Samtidig varetages hjemmeplejen af folk med kort uddannelse, der må løbe stærkere og stærkere for bare at nå basale opgaver som for eksempel at servere et varm måltid mad. Det tager otte minutter i mikroovn, men der afsættes nogle steder seks minutter til besøget. Hvordan skal hjemmehjælperen da nå at opdage, hvis der er borgere, der har brug for en tidlig indsats og tilkalde en hjemmesygeplejerske? Hvor skal hjemmesygeplejerske og egen læge henvise borgeren til, når der ikke er oprettet de sundhedscentre og akutaflastningspladser, som anbefalingerne forudsætter?

I regionerne ydes flere, dyre, men effektive udrednings- og behandlingsforløb. Mange sygdomsbehandlinger, der redder liv eller giver væsentlig øget livskvalitet koster plus/minus 50.000 kroner per måned/patient. Det er klart, at regionerne ikke kan effektivisere sig ud af disse voksende udgifter. I megen debat lyder det dog, som om vi bare skal have endnu mere for færre penge. Hvis det skal realiseres, må Folketinget påbegynde at tage ansvar. For eksempel ved at udbygge medicinrådets beføjelser til at fastsætte et fagligt og etisk forsvarligt behandlingsniveau inden for al sygdomsudredning og -behandling. Herigennem vil det også blive tydeligt, hvad der er strukturer, personaleudgifter og behandlingsudgifter, så budgetter kan dimensioneres efter det.

Vi får ikke bedre kvalitet ved at centralisere yderligere. Kun mere unødig topstyring. Sundhedsreformen er varm luft i ringbind. Vi får kun bedre kvalitet ved at anerkende, hvad sundhedsydelser koster og prioritere udgifterne hertil realistisk mellem kommuner og regioner. Og så lade de folkevalgte fortsætte de gode intentioner med at skabe et borgernært sundhedsvæsen. I øvrigt viser patienttilfredshedsundersøgelserne, at det ikke står helt så slemt til, som det ofte fremstilles ud fra enkeltsager.

Men arbejdsmiljøet for sundhedspersonalet er belastet ud over al rimelighed. Lad os derfor bevare proportionerne og det saglige blik, når vi drøfter sundhedsvæsenet. Problemerne løses ikke ved at omstrukturere, men ved at anerkende, hvad det koster og så prioritere efter det.