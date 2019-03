Sundhedsreform. Den går ud over folkestyret

Regeringen har præsenteret en sundhedsreform. En reform, som regeringen påstår skaber mindre centralisering og mere nærhed. Hvilket ikke er sandheden. Intentionen om at ansætte flere sygeplejersker er en god idé, men afskaffelse af regionerne er en utopisk forestilling om, at det skal skabe mindre centralisering. Afskaffelsen går ud over folkestyret. Befolkningen har med afskaffelsen ikke længere mulighed for at stille politikerne til ansvar - og vælge nogle andre, hvis de er utilfredse. Det skal i stedet være bestyrelser for sundhedsfælleskaberne - bestyrelser, hvortil der ikke afholdes valg. Afskaffelsen skaber ikke nærhed, tværtimod skaber den endnu mere centralisering. Ophavsmanden bag regionerne, nemlig statsminister selv, er 12 år efter regionerne oprettelse kommet frem til, at de ikke fungerer. Det på trods af, at flere top-medlemmer af Venstre ikke ønsker regionerne afskaffet. Venstres regionsformand i Syddanmark, Stephanie Lose, i øvrigt formand for Danske Regioner, mener ikke, det er en god idé eller en mulighed at afskaffe regionerne. Hvorfor lytter statsministeren ikke til sine egne partifæller? Har han mere travlt med at blive genvalgt? Er hele reformen kun vedtaget, fordi der snart kommer valg? Den eneste, som kan svare på disse spørgsmål, er statsministeren selv. Den her reform virker som de sidste krampetrækninger fra en regering, som ikke har mere politik at gennemføre. Udskriv nu bare det valg, Lars Løkke.