Sundhedshuse er at stikke os blår i øjnene

I de seneste valgkampagner og adskillige gange tidligere har vi hørt Lars Løkke Rasmussens politiske initiativer f.eks. med tildeling af 300 mio. kroner til kræftdiagnostik, og med absolutte datoer for lægelige svar og påbegyndte behandlinger.

Har det hele noget på sig - eller er det som så meget andet politisk valgflæsk? Til trods for ,at vores nordiske brødrelande har gode og stigende levealdre, hvilket må tilskrives den sundhed- og sygdomspolitik, man har ført, så har Danmark i mange år ligget langt nede på listen - i 2010 lå vi som nr. 33, lidt dårligere end Cuba. I 2015 havde vi forbedret os til en 27. plads; men det forventes, at vi i 2020 lander på en 32. plads. Island er nr. 2 efter Japan, og Sverige ligger på en niendeplads, Norge på plads 11 og Finland på plads 17.

De mange økonomiske bevillinger har altså kun hjulpet minimalt, selvom de offentlige udgifter til sundhedsområdet er blandt verdens højeste. Hvorfor virker investeringerne ikke?

I kølvandet af strukturreformen er sundhedsforvaltningen lagt i hænderne på fem regionsråd; et større antal mindre sygehuse er nedlagt, og planen om fem supersygehuse er godt på vej med at blive implementeret. Men det er jo blot investeringer i mursten - de behandlingsmæssige kompetencer er slet ikke medregnet. Senest viser det sig, at det har kostet en uforudset udgift på en milliard kr. at få de lægelige kompetencer installeret på Skejby. Det kan vi vel gange med fem - i takt med at de andre supersygehuse bliver klar - eller?

Siden sidste valgkamp i 2015 har det handlet om, at hospitalsopholdet skulle reduceres til det minimale - helst ikke mere end to døgns indlæggelse før hjemsendelse. For siden 2015 skulle kommunerne kunne tage hånd om deres hjemvendte syge borgere, men kommunerne har aldrig haft denne opgave eller ansvar i det omfang tidligere.

Så opfinder man en sundhedsreform, som vedtages af et bredt flertal i Folketinget. Denne reform skal gennemføres af de 98 kommuner. Kan de det? Har de fået penge til det? Findes der de nødvendige kompetencer i kommunerne?

Lars Løkke har med et politisk flertal bildt befolkningen ind, at opbygningen af 21 sundhedshuse - altså nye stakke af mursten- vil kunne bringe os op på niveau med vores nabolande. Enhver af disse sundhedshuse vil nok koste i omegnen af 50-100 mio kr. - uden nogen form for valideringaf, om det kommer til at virke.

Man satser meget på, at de praktiserende læger kan bemægtige sig denne opgave; men der er intet, der tyder på, at det bliver anderledes, og noget tyder på, at det bliver som en engelsk undersøgelse viser, at mere end halvdelen af de praktiserende læger mener, de arbejder mere, end det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvor nogle ser mere end hundrede patienter om dagen.

Lægerne siger, at arbejdsbyrden udsætter patienterne for fare, og at udmattelse fører til flere dårlige beslutninger, fejl og irritation.

Hvordan mener man realistisk, at disse murstensbunker kaldet sundhedshuse kan forbedre middellevealderen for befolkningen - for det er vel endemålet?