I Nyborg har man fundet en god løsning for mange ældre.

Her bliver svage, ældre patienter hjulpet tilbage til hverdagen gennem et netværk af ligesindede på et rehabiliteringscenter. Centret arbejder tæt sammen med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, egen læge, demenskoordinatorer og andre fagpersoner i kommunen og på sygehuset. Det giver et godt, trygt og sammenhængende forløb, og inden længe bliver centret omdannet til et sundhedscenter.

Desværre har ikke alle i Danmark adgang til sådan et sundhedscenter. Alt for mange patienter skal rejse alt for langt for ukompliceret behandling eller kontrol. For eksempel patienter med lungesygdommen KOL- og diabetes 2. Samtidig er der stadig for store forskelle på behandlingen alt afhængig af, hvor man bor. Blandt andet i forhold til opsporing, udredning og behandling af kræft.

Derudover vil antallet af danskere over 75 år stige med næsten en kvart million om bare 10 år. Det vil lægge et endnu større pres på vores sundhedsvæsen.

Derfor skal vi gøre noget ved problemerne, inden de løber fra os. Vi skal fremtidssikre det danske sundhedsvæsen. Behandling og ventetid skal ikke afhænge af postnummer.

Regeringen har fremlagt en sundhedsreform, som sætter patienten først. Vi vil flytte mere behandling ud i moderne sundhedshuse. Vi vil sørge for, at sygehuse, lægehuse og kommunen arbejder bedre sammen. Vi vil sikre høj kvalitet i hele landet og give den enkelte patient endnu stærkere rettigheder. Førstegangsfødende skal have ret til to dages ophold på sygehuset.Samtidig ønsker vi, at de mange engagerede og hårdtarbejdende medarbejdere i vores sundhedsvæsen får flere kolleger i fremtiden. Men der er stort set ikke en arbejdsløs sygeplejerske i dagens Danmark. Derfor er vi nødt til at sætte ind flere steder for at få mere personale. Det gør regeringen.

Alt kan ikke løses med et snuptag, men regeringens reform er et stort skridt på vejen til at fremtidssikre sundhedsvæsenet med mere nærhed, sammenhæng, kvalitet og flere rettigheder - i hele landet. Det skylder vi patienter, pårørende og personalet.