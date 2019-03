Sundhedsaftale giver flere læger og tryghed til Fyn

Tirsdag den 26. marts indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af det danske sundhedsvæsen. Det er blevet en ambitiøs aftale med klare konservative aftryk, og det betyder, at man overalt i landet kan se frem til et styrket nært sundhedsvæsen. Fynboerne kan for eksempel se frem til at få tilført et trecifret millionbeløb.

Sundhed er tryghed, og her spiller landets praktiserende læger en nøglerolle. De praktiserende læger, familielægerne, er indgangen til det danske sundhedsvæsen. For når sygdom rammer i familien, går man ofte først til sin egen læge - den læge, der kender én bedst.

Men tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser desværre, at trygheden i de fynske kommuner er blevet mindre og mindre i løbet af de seneste år.

I Odense Kommune var der for eksempel i 2014 lukket for tilgang af patienter i 42,9 pct. af praksisserne. Det tal var steget til 68,3 pct. i 2018. I Nyborg Kommune skete der over samme årrække en stigning fra 14,3 til 50 pct. og i Assens Kommune var der i 2014 ingen praksisser med lukket for tilgang af patienter, mens det i 2018 gjaldt for 50 pct. af praksisserne.

Samme tendens kunne man for nyligt læse om på fyens.dk under overskriften 'Stor mangel på læger i Nyborg'.

Det er en bekymrende udvikling for borgerne på Fyn, og den kan ikke fortsætte. Derfor har det været afgørende for mig i forhandlingerne, at vi nu fremtidssikrer vores nære sundhedsvæsen.

Med sundhedsreformen tager vi udfordringerne alvorligt: Vi tager familiernes og borgernes tryghed alvorligt. De praktiserende læger er derfor centrale i reformen og kommer fremover til at spille en endnu større rolle.

Med aftalen om sundhedsreformen lægges der op til at øge antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin, så der kommer flere praktiserende læger. Med reformen og Nærhedsfonden løftes antallet af hoveduddannelsesstillinger med 100, som kommer oven i de 60, som regeringen allerede i 2018 har besluttet.

Samtidig giver det mulighed for op til 320 ekstra introduktionsstillinger, som betyder, at flere hænder allerede på den korte bane kan komme ud i almen praksis og bidrage til tryghed og bedre lægedækning - op til 32 af dem på Fyn.

I Det Konservative Folkeparti arbejder vi for at skabe tryghed og nærhed i sundhedsvæsenet til gavn for borgerne og familierne. Jeg glæder mig derfor over, at sundhedsreformen øger antallet af praktiserende læger og i øvrigt tilfører to ekstra ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler til Fyn.