Sundhed. Udeblivelse er respektløst

Forleden havde jeg tid til en undersøgelse på Nyborg sygehus kl. 8.10. Jeg mødte 15 minutter før tid og tog plads i den store ventesal.

På de 15 minutter hvor jeg ventede, oplevede jeg, at fire patienters navne forgæves blev råbt op af personalet flere gange. De ledte højt og lavt for at finde dem - uden resultat. Jeg er målløs, nærmest forarget. Patienter, der måske ligesom jeg, har ventet i ugevis på at få foretaget en vigtig undersøgelse, som betyder så meget. Jeg forstår det simpelthen ikke.

Der kan selvfølgelig været kommet forhindringer i vejen, det kan ske for os alle. Men så melder man altså afbud så hurtigt som muligt. Disse fire patienter har åbenbart ikke meldt afbud. Der skal virkelig være en god grund til at udeblive.

Teams bestående af tre-fire personer, læger, sygeplejersker m.m., der allerede står klar til at yde en vigtig behandling, må vente forgæves. Hvor længe skal de vente?

Det er bare ikke i orden. Vores allesammens sundhedssystem er i forvejen vildt presset. Så ramler hele planen for dagen. Jeg tænker, det er unødig spild af ressourcer.

Og jeg udtaler mig kun om de fire udeblivelser på de 15 minutter, som jeg var vidne til. Hvilke udeblivelser er der så ikke resten af dagen på denne afdeling, på dette sygehus og på resten af landets sygehuse ? Hele året ? Har man tal og kroner på dette urimelige spild?

Hos mange speciallæger m.m. koster det at udeblive uden besked, og det er helt i orden. (Ved godt at modstandere af dette princip mener, at det så bare koster administration m.m.).

Med viden om, at alle undersøgelser ikke er ens med hensyn til forberedelse, faste, udtømning m.m. kunne det måske være en idé at foreslå patienter at møde op en halv eller en hel time før. Præcis som i lufthavnene. Det har man gjort som den naturligste ting i årevis.

Men hvis vi ikke ændrer tankemønstre i tide, så kommer der helt sikkert sparerunder igen og igen. Derfor må vi alle gøre noget for at mindske spildtid. Vi kan ikke bare trække på skuldrene.

Så kære patienter, mød nu op til tiden til den, i forvejen bestilte undersøgelse. Eller giv i det mindste besked om afbud i tide.

Vores allesammens fantastiske sundhedssystem tåler ikke flere spareindgreb.