Sundhed. Toårige syn til alle

Læserbrev: Med Fyn som et begrænset område med kun 10 kommuner burde det være muligt, at kommunerne kunne finde sammen og blive et forbillede for resten af landet med hensyn til den forebyggelsesstrategi, som de mange overvægtige og vores lemfældige livsstil før eller siden gør nødvendig.

"Gennem en ambitiøs national forebyggelsesstrategi skal vi gøre meget mere for at forebygge mistrivsel og sygdom". Hvor har vi hørt dette ofte fra politisk hold.

Forskellen i dag er væsentlig, idet vi med manglen på læger og sygeplejersker og stigende omkostninger til medicin står med et muligt sundhedssystems nedbrud, ifald vi ikke handler nu med en ny, radikal forebyggelsesstrategi. I 2025 vil der være 40 procent flere over 80 og med behov for fem gange hyppigere lægehjælp end befolkningen i al almindelighed. Endvidere vil der være 60.000 skjulte type 2-diabetes med mulige konsekvenser som blodprop mm. Læg hertil 300.000, der skønnet har type 2-diabetes forstadium. Uvidende herom vil forebyggelse næppe ske.

Den tredje største dødsårsag er forkert eller manglende, dyr medicinering. At planlægge uddannelse af læger og sygeplejersker i tilstrækkelige mængder bliver svært. Fortsættelse af tidligere forebyggelseskampagner, fx. med hensyn til rygning, vil i et stort omfang være at smide gode penge efter dårlige.

Den eneste løsning er som med biler et toårigt periodesyn med dertil hørende forebyggelse af kendte modvirkende faktorer og levevis i form af en rapport. Såfremt råd ikke følges, bør prognosen beskrives tydeligt.

Er det fair over for samfundet og vore nærmeste, at vi tillader os at spise, ryge eller drikke os ihjel uden at tænke på de milliarder, det koster samfundet i form af behandling, sygehusophold og medicinudgifter i de sidste år af vores liv? Undersøgelsespligten bør kun omfatte personer over 55 år med mulige rationelle undtagelser.

I Japan med verdens ældste befolkning er alle arbejdsgivere pålagt at en årlig helbredsundersøgelse af de ansatte. Noget lignende er ved at blive indført i Finland og sandsynligvis også andre steder i verden.