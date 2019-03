Sundhed. Sygehuset i Svendborg skal styrkes

Nye Borgerlige ønsker, at der på landsplan genåbnes mindre lokale sygehuse, og at de eksisterende styrkes og udvides. Og det skal ikke kun være de ambulante områder, men også de døgnåbne almindelige medicinske og kirurgiske sengeafsnit.

De senere års centralisering af sundhedsvæsenet skal stoppes og udviklingen vendes mod en decentralisering

Lægeforeningen har beregnet, at der frem mod 2025 kommer til at mangle (mindst) 700 medicinske sengepladser på landsplan og således også et betydeligt antal på Fyn. Derfor ønsker Nye Borgerlige sygehuset i Svendborg bevaret, ikke kun med de nuværende funktioner, men vi ønsker også en udvidelse af kapaciteten.

Der er allerede nu for lille sengekapacitet på hospitalerne. Det er ikke i orden, at nogen patienter skal ligge på gangene. Det forringer personalets muligheder for at give den optimale pleje og behandling og er helt generelt en trussel for patientsikkerheden. Også personalet sættes under et helt urimeligt pres. Der skal skabes overenstemmelse mellem de givne arbejdsopgaver og de personalemæssige ressourcer.