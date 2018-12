Sundhed. Stort sygehus - men plads til omsorg

Et stort sygehus og dog med plads til omsorg og individuelle hensyn til den enkelte patient. Ja. Netop dette har vi oplevet.

Efter et forløb med mere end 60 dages indlæggelse fordelt over kalenderåret 2018 på Onkologisk Afdeling på OUH, har vi brug for at fortælle den gode historie.

Kort fortalt fik vores søn/svigersøn i januar konstateret testikelkræft. En diagnose som udløser et nøje beskrevet behandlingsforløb bestemt af udviklingen og graden af denne sygdom. Dette behandlingsforløb følges selvfølgelig professionelt op af alle. Det er man jo lovgivningsmæssigt forpligtet til.

Men det, der i dette forløb på OUH har været meget bemærkelsesværdigt, er den menneskelige omsorg og pleje for patientens psykiske og fysiske velbefindende. Der er blevet taget store individuelle hensyn på en meget travl afdeling - tak for det.

Testikelkræft har meget ofte et ret udramatisk forløb med en god helbredelsesprognose. Men for vores søn/svigersøn har det været et langt og udmattende forløb: først operation i Svendborg med fjernelse af den ene testikel.

Derefter et kemobehandlingsforløb på OUH med fire gange en uges indlæggelse og bivirkninger i de 14 dage mellem hver indlæggelse.

Desværre havde kemobehandlingen ikke fjernet kræften, og det medførte indlæggelse på Rigshospitalet med en stor operation i bughulen. Den blev udført af den ene af de to læger, der mestrer dette. Også her på dette kæmpestore hospital mødte vi en udpræget omsorg og engagement i den enkelte patient med mange personlige samtaler og telefonopkald fra lægen. En helt fantastisk og meget overraskende oplevelse.

Desværre kunne operationen ikke fjerne kræften, og vores søn/svigersøn måtte derfor igen på OUH igennem et fire gange en uges kemoforløb. Denne gang med en endnu kraftigere behandling, og dermed endnu større bivirkninger i de 14 hjemmedage mellem hver behandling, som igen resulterede i indlæggelser, fordi hans immunforsvar kom helt i bund.

I hele dette forløb blev vores søn/svigersøn fulgt meget tæt af overlægen og personalet på afdelingen med al mulig støtte og omsorg. Der var en fantastisk fleksibilitet i forhold til at gøre forløbet så tåleligt som muligt. Fleksibilitet mht. f.eks besøgstider for pårørende, planlægning af behandling der muliggjorde deltagelse i f.eks. fødselsdag osv.

Private opkald fra lægen med resultater af scanninger og blodprøver for at berolige os i de lange ventetider, og altid tid til en snak og et knus. Vi har hele tiden følt os hørt og godt behandlet.

Tusind tak til personalet på Onkologisk Afdeling R på OUH, fordi I tager jer tiden til den enkelte og tillykke med den flotte og velfortjente udnævnelse til at være Danmarks bedste til behandling af testikelkræft.