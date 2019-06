Sundhed. Rygning er ikke altid skidt

Læserbrev: Efter at have set og hørt de talrige tiltag mod rygning, føler jeg mig kaldet til at forsvare rygning i moderat omfang.

For 15 år siden kvittede jeg i to omgange rygning med to års interval. En vægtstigning til 90 kg (min normalvægt er 68-69 kg) fik mig til at genoptage rygning.Efter yderligere to år forsøgte jeg atter at stoppe - det kunne jo være, at vægten ikke ville stige yderligere efter 90 kg.Jeg øgede min svømning fra to til tre gange ugentligt, men efter kort tid var min vægt steget til over 92 kg, og der var ikke tegn til, at det ville stoppe.Der sad jeg stor og mægtig - jeg kunne ikke slå mine græsplæner - ikke vaske eller støvsuge mine gulve. Der var ikke megen livskvalitet.Jeg kontaktede min læge for at meddele, at jeg var stoppet med rygning for sidste gang. Nu ville jeg gå hjem og finde ud af, hvor mit cigaretforbrug skulle ligge, for at jeg ville kunne bevare min vægt.Det var svært - det tog langt over et år, men det lykkedes.Mit cigaretforbrug ligger på seks-syv cigaretter dagligt, svarende til én karton om måneden, og min vægt har konstant siden været under 70 kg.Jeg får hos min læge foretaget lungefunktionsprøve en gang årligt. Den har været fuldstændig uændret i de forløbne ti år.Jeg er nu 85 år, passer mit hus og min have uden nogen former for hjælp.Jeg tænker på alle de modtagere af hjemmehjælp, hvor overvægt er en medvirkende årsag. Det kunne måske være klaret på samme måde, som jeg klarede mit problem.