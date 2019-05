Synspunkt: I min familie er vi heldige. For er jeg, min mand eller en af vores børn sløje, så kan vi ringe til vores praktiserende læge og få hjælp. Han holder til i nærheden af os, han kender vores familie, og han kender vores sygdomshistorik. Han er vores familielæge.

Men det er langtfra alle danskere, som er så heldige. Over 100.000 danskere har ikke deres egen læge, og ifølge Praktiserende Lægers Organisation vil det gælde for dobbelt så mange allerede næste år, fordi mange læger går på pension.

Det er dybt bekymrende, og i Det Konservative Folkeparti vil vi ikke se til, mens det bare bliver værre og værre. Vi må og skal bekæmpe lægemanglen, som særligt rammer tyndt befolkede områder - også her på Fyn.

Eksempelvis i Svendborg - her har cirka 70 procent af lægerne lukket for optag af nye patienter, mens over 20 procent af lægerne i Kerteminde er over 65 år og dermed nærmer sig pensionsalderen.

Sammen de andre partier i regeringen har vi taget et skridt i den rigtige retning, da vi med aftalen om sundhedsreformen besluttede at uddanne flere læger i år og næste år. Men i Det Konservative Folkeparti er vi klar til at tage skridtet videre. For skal vi lægemanglen til livs og sikre, at alle danskere har deres egen familielæge, så ved vi, at der skal mere til. Derfor foreslår vi at øge optaget yderligere, så vi hvert eneste år frem mod 2027 uddanner 100 flere praktiserende læger. Samlet set vil det på sigt resultere i 1500 flere praktiserende læger.

På den måde vil vi sikre, at alle danskere få deres egen familielæge.

For vi mener, alle skal have adgang til en fast praktiserende læge. Der findes ingen hurtige løsninger på lægemanglen, men skal vi vende udviklingen på sigt, er vi nødt til at slå til nu.

Socialdemokratiet vil også uddanne flere læger. Men partiet vil også tvinge dem ud i tilfældige almene praksisser i seks måneder. Her siger vi klart fra. Vi tror på, danskerne ønsker en familielæge, der arbejder af lyst, kender dem og ikke forsvinder allerede efter et halvt år.

Sundhed er i den grad en mærkesag for os i Det Konservative Folkeparti. Sundhedsvæsenet skal være trygt, og det skal være nært. Det indebærer også, at du har din egen læge, og at vedkommende holder til i nærheden af dig - uanset hvor du bor. Det har vi arbejdet ihærdigt for i denne regeringsperiode, og det vil vi arbejde videre for på den anden side af et valg.