Sundhed. - Jeg har også varme hænder

I 2013-2015 arbejdede jeg på et sygehus. Jeg tilhørte gruppen af teknisk administrativt personale. Det er en gruppe af mennesker, der hver dag står op og sørger for, at der er gjort rent, at de enkelte afdelinger har medicin og hjælpemidler til pleje og mennesker, der sørger for at holde det økonomiske overblik.

Samtidigt er der en gruppe mennesker, der hver dag står for den direkte pleje og kontakt til patienterne. Det er dem, som patienterne primært møder. Men et sygehus kan ikke fungere, hvis det ikke foregår i et samarbejde med de enkelte medarbejdergrupper.

Derfor vil jeg gerne have sætningen "vi skal have flere varme hænder" ændret til "vi skal have den bedst mulige pleje inden for den økonomiske ramme, der er givet". Samarbejdet på sygehuset er nemlig et samarbejde mellem mennesker, der alle har varme hænder.

Jeg har set forsøg på at flytte opgaver fra teknisk administrativt personale til plejepersonalet, hvor resultatet reelt set er blevet mindre tid til pleje indenfor den givne ramme. Det er ønsket om at leve op til politikernes krav om "flere varme hænder". Men det kan samtidigt være en måde til at hindre, at tingene bliver gjort på den mest hensigtsmæssige måde. Det er at erstatte princippet om "bedste mand til jobbet" med et princip, hvor man i bedste fald har glemt det egentlige mål. Og det må være, at der er den nødvendige tid til pleje og behandling af patienterne.

Et tilsvarende tiltag skete for få år siden på institutionsområdet, hvor kontorpersonale blev fyret og opgaverne blev udført af lederen eller souschefen. Statistisk set havde institutionerne fået en bedre normering. Men reelt set havde lederne fået mindre tid til den pædagogiske ledelse og tid sammen med børnene. Og samtidigt blev de administrative opgaver dyrere. Dér, hvor en kontorassistent tidligere udførte opgaven, blev den nu udført af en leder til en langt højere løn.

Tendensen i dag er, at politikerne i stigende grad gerne vil gå ind og detailstyre områder, hvor ekspertisen er, der hvor opgaverne bliver udført. Politikerne har det overordnede ansvar for de rammer, som bl.a. landets sygehuse har. Men jeg har også varme hænder, selv om jeg har en økonomisk uddannelse.

Hvis jeg var ansat på et sygehus, ville jeg også være optaget af den pleje og behandling, som patienterne får. Og jeg ville også være optaget af at gøre mit arbejde så effektivt som muligt. Og så handler det for mig om at placere opgaven, hvor det giver mest fornuft i forhold til, hvordan vi føler, at vi bedst kan levere den kvalitet, som vi ønsker i forhold til patienten.