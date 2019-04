Sundhed. Fællesskaber er bedre end regioner

Læsrbrev: Dan Jørgensen (S), er den 26. marts, på TV2 FYN ude i en meget besynderlig kritik af sundhedsreformen, hvor han primært hænger kritikken op på, at reformen skulle være et anslag imod nærdemokratiet, og at borgerne får mindre indflydelse.

Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan Dan Jørgensen har det med oplevelsen af sygehusbesøg, men jeg måler kvaliteten af behandlingen på flere faktorer:

Bliver jeg rask, eller får det bedre? Har jeg en fornemmelse af, at der er styr på mit forløb? Sker der en hurtig udredning, og iværksættes kvalificeret behandling hurtigst muligt? Er der koordineret med min hjemkommune ifb. evt. genoptræning, eller hjælp i hjemmet? Osv.

Kort sagt, interesserer det mig ikke, om et lag af regionsrådspolitikere har været inde over drift og planlægning. Det vil jeg faktisk hellere overlade til dem, som har forstand på det, for det er mit helbred, som det handler om.

Sundhedsreformen tilgodeser netop ovenstående, idet der laves en struktur, hvor to repræsentanter fra hver kommune får sæde i én af 21 nye administrative sundhedsfællesskaber - så beslutningskompetencerne er faktisk, sammen med behandlingerne rykket tættere på borgerne.

Med andre ord, at der tale om en absurd proportionsforvrængning, når Dan Jørgensen taler om manglende demokratisk indflydelse. For han interesserer sig åbenbart mere for, om et lag af regionspolitikere beholder deres pladser og får deres løn, end at der skabes helhed og sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. At omprioritere politikerlønninger til kernevelfærd kan kun være i borgernes interesse.

I øvrigt, har jeg kun hørt fra S, at de vil tvangsforflytte nogle yngre læger og ansætte 1000 sygeplejersker, som ikke findes.