Stresset? Bliv håndværker

Læserbrev: Når politikerne udtrykker bekymring over, at en tredjedel forlader gymnasiet på grund af stress, kan jeg ikke lade være med at tænke på det paradoksale i de selvsamme politikeres bekymring over den stigende mangel på faglært arbejdskraft, der er en nødvendighed for landets økonomi og velfærd. Hav derfor kun god samvittighed, hvis du fravælger gymnasiets umenneskelige stress for hellere at ville styrke både dig selv og landet ved at få dig en god faguddannelse. Derved risikerer du nemlig heller ikke at at havne i arbejdsløsheds-køens fortsatte stress, tør jeg godt spå.