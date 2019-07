Stress og udvikling i by kontra land

Læserbrev: Der skal ikke den store forkromede akademiske analyse til for at fastslå, at risikoen for at blive ramt af stress er langt større i byerne end i landdistrikterne (ifølge Danmarks Statistik er landdistrikterne mindre byer op til 1000 indbyggere, samt det åbne land). Jeg vil rent subjektivt vurdere, at risikoen for at blive offer for stress er mere end tre gange større i storbyerne end i landdistrikterne.

Hvad er så årsagen til, at folk flytter til byen?

Én af de væsentligste årsager er mode, idet specielt unge mennesker er meget fokuseret på, hvad der i øjeblikket er trenden, hvor det at kunne sidde på fortovscaféen og drikke en caffé latte er et meget stort trækplaster. Og så sker der - alt andet lige - også mere i byen end på landet, hvilket nok er en stærk stressfaktor? Det at have mulighed for at kede sig er uden tvivl en væsentlig afstressningsbetingelse!

Værdierne blandt folk i byerne er væsentlig anderledes end på landet. I byerne lægges der stor vægt på materielle værdier, hvor man skal vise naboen, at man kan mere og har mere. Mens man i landdistrikterne har fokus på det sociale samvær, hvor alle kender hinanden, og hvor der gøres meget for det sociale liv i det hele taget. Naturen er en selvfølge, som man ikke tænker så meget på i dagligdagen, mens muligheden for "lige at gå uden for døren og nyde stilheden", ganske sikkert bærer en stor del af æren for den indre ro.

Når den nyeste forskning på området - en undersøgelse af 250.000 menneskers ophav - viser, at folk fra landet kommer længere i livet, end folk født og opvokset i storbyerne, har man svært ved at forstå denne higen efter byen. Endvidere er det almindeligt kendt, at man bliver kreativ, såfremt man keder sig. Dette er også bevist i praksis, idet langt de fleste store danske virksomheder er startet i landdistrikter - måske ikke alle af personer, der har kedet sig?

Hvorfor søger specielt unge mennesker så mod storbyen?