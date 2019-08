Strategi. Flere skal opkvalificeres til de ledige job, der er i Odense

Læserbrev: Flere odenseanere skal i arbejde. Det er det klare mål, jeg som rådmand hver dag arbejder efter i samarbejde med resten af Beskæftigelses- og socialudvalget og resten af byrådet.

I et læserbrev spørger Grete Næsbye mig, om ledige må sige nej til et tilbudt job, og hun undrer sig over, hvordan ledigheden i Odense stadig kan være højere end landsgennemsnittet, når der i de her år skabes tusindvis af nye arbejdspladser i Odense. Den første del kan jeg svare kort på, for ledige skal tage imod anvist arbejde. Sådan er reglerne, og det er i øvrigt også både ret og rimeligt, at vi hver især bidrager til samfundet i det omfang, vi kan.

Når vi alligevel stadig har for mange arbejdsløse i Odense, så skyldes det bl.a., at job og ledig ikke altid passer sammen, ligesom mange mennesker hver dag pendler til Odense for at arbejde. Mange odenseanske virksomheder tager et stort socialt ansvar, men i sidste ende handler det om, at vi på den ene side skal have skabt flere job, der passer til de odenseanske ledige, og samtidig skal have flere odenseanske ledige opkvalificeret til de ledige job, der allerede er.

Det er derfor, vi i tæt samarbejde med virksomhederne har lavet en ny virksomhedsstrategi, der skal sikre et tættere samarbejde mellem kommune og virksomhederne. Det er derfor, vi arbejder på at hjælpe flere ledige ind i de servicejob, der vokser op omkring Odenses mange events, og det er derfor vi, blandt andet sammen med Byg til Vækst, arbejder på at hjælpe ledige ind i den byggebranche, der lige nu har travlt med den gennemgribende forvandling af vores by. Bare for at nævne et par eksempler.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at selv om ledigheden stadig er for høj i Odense, så er ledigheden fra juni 2017 til juni 2019 faldet markant mere i Odense end på landsplan, og den er faldet mere end i de fem andre store danske byer, som vi ofte sammenligner os med. Så der sker fremskridt, men vi skal fortsat knokle for at bringe ledigheden ned - vi er ikke i mål endnu.