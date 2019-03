Stråmand fra Dan J.

Dan Jørgensen (S) må ty til stråmandsargumentation og flere løgne for at klare sig i debatten imod mig i i avisen.

Regeringen har ikke givet lov til at sprøjte mere. Punktum. Den har ikke gjort landet mere sort. Punktum. Den arbejder for bæredygtighed, præcis lige som landbruget gør. Landbruget ved nemlig godt, at de lever af land og jord, og at det skal holdes i god form. Men det er svært, når politikere som DJ ikke vil tillade, at man tjener penge, så der er råd til naturpleje også.

At regeringen er forsigtig med bare ukritisk at forbyde stoffer som f.eks. neonikotinoider til bejsning af rapsfrø skyldes, at den miljøeffekt, som f.eks. DN og DJ påstår, der er ved brug af midlet, ikke kan påvises. Effekten på f.eks. bier udeblev, da man i Frankrig forbød midlet for år tilbage, og ligeledes sås ingen nedgang i bidødelighed i Danmark, da midlerne blev taget i brug. Tværtimod vil et forbud betyde, at landbruget i stedet må bruge flere og skrappere midler for at opnå samme effekt imod jordlopper og alternativt, at hele marker må opgives eller såes om, fordi jordlopperne ødelægger afgrøden. Og det er jo langt fra bæredygtrigt. Men det kan DJ åbenbart ikke se.

Trist, at faglighed taber til uvidenhed og fordomme igen og igen. Og trist, at DJ slet ikke vil lytte, men tror han fra Christiansborgs bonede gange kan se, hvad der foregår ude i den virkelige verden, bare fordi han en gang om året trækker i gummi-røjsere. Dem der ved noget om naturen og landbruget går i den hver eneste dag. Det skulle DJ tage at prøve.