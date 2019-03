Storebælt bliver aldrig gratis

Hvad mange længe har vidst, er nu officielt: Det bliver aldrig gratis at køre over Storebælt, for i så fald kan økonomien i Femern-forbindelsen ikke hænge sammen.

Men så må man gøre en dyd af nødvendigheden og samle økonomien i de to forbindelser i et lukket system, så takstindtjening på Storebælt alene og kun går til at medfinansiere Femern-forbindelsen og ikke alt muligt andet, der selvfølgelig skal finansieres over skatten. Det vil betyde, at man kan regulere taksterne på de to forbindelser sådan, at trafikmængden på dem begge optimeres, og samtidig kan taksten på begge forbindelser sænkes: Storebæltstaksten fordi den kun går til Femern-forbindelsen, og Femern-forbindelsens takst fordi den understøttes af Storebæltstaksten.