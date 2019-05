Storby uden et friluftsbad

Læserbrev: Det er med en fornemmelse af deja vu, jeg nu sætter mig til tasterne med et indlæg til forsvar for, at planer om lukning af Odense Friluftsbad pilles ud af kommunens sparekatalog. Jeg skrev et tilsvarende indlæg for syv-otte år siden, men det stakkels friluftsbad skal åbenbart føle sig truet med jævne mellemrum.

Jamen, i mellemtiden har vi jo fået havnebad, vil et argument formodentlig lyde. Det har vi og fint nok med det. Men et havnebad er ikke et friluftsbad. Det er ikke et sted, hvor en børnefamilie slå sig ned en hel dag med tæpper, badedyr, madpakker, fodbolde og parasol. Der er ingen børnebassiner, ingen rutsjebaner, ingen udspringstårn, ingen isbod - kort sagt al det, der lokker en børnefamilie i friluftsbadet på en varm sommerdag.

Men kan de så ikke tage til stranden? Jo da, hvis de ellers havde en bil. De mange cykeltrailere og Christiania-cykler ude foran friluftsbadet vidner om, at det er der ganske mange, der ikke har. Spareforslaget har social slagside. Det rammer alle de, der ikke har bil, båd, sommerhus eller udlandsrejser tre gange om året.. Alt det som mange i middelklassen betragter som en selvfølge, men som man ikke har råd til på SU, kontanthjælp, sygedagpenge eller integrationsydelse.

De familier har brug for "storbyens små oaser", som sangeren C.V. Jørgensen engang så malende beskrev. Oaser, som Odense ellers altid har været god til at levere: Den Fynske Landsby, sejltur på åen, Fjordens Dag, blomsterfestival eller H.C. Andersen Festivals. Men på en hed sommerdag kan intet måle sig med oasen friluftsbadet.

Så kan det virkelig passe, at man kan finde et friluftsbad i små byer som Allerup, Glamsbjerg og Morud, men ikke i Odense, der så gerne vil slå sig op på at være blevet en storby? Den beslutning er der tid til at tage op til fornyet overvejelse.