Stor ulighed i tilbud til ældre patienter

Patienter: Sundhedsvæsenet er til debat, og en ny sundhedsaftale mellem region og kommuner er undervejs. Det er positivt, at udspillet lægger vægt på færre akutte forløb. Region Midtjylland har da også flere gode eksempler på forebyggende indsatser. Både fleksible indlæggelser i Silkeborg og udgående geriatriske teams i Aarhus er skridt i den rigtige retning.

I Ældre Sagens sygehusudvalg er vi dog alvorligt bekymrede over den store geografiske ulighed i det geriatriske tilbud. Ikke alle kommuner i regionen har akutpladser eller akutteams, og kun en lille del af regionens svage, ældre medicinske patienter nås af et udkørende geriatrisk team. Det er ikke godt nok, og der bør hurtigst muligt rettes op på ulighederne.

Hvis ikke regioner og kommuner i fællesskab griber til handling, risikerer vi at stå med et A- og et B-hold afhængigt af bopæl og behandlingssted. Det gode samarbejde er altså helt afgørende for de ældre medicinske patienter. Det kan ikke være rigtigt, at man skal fare frem og tilbage mellem klinikker og hospitaler, for at få taget en blodprøve, som vi har set det i Rønde og Ebeltoft.

Som patient skal man være tryg i mødet med sundhedsvæsenet. Derfor skal sundhedsaftalerne forpligte sundhedsvæsenets parter til at tage fælles ansvar for patientens behandling og pleje - på tværs af hele regionen.