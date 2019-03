Stor tak og ros til hjemmeplejen i Odense Kommune

Jeg har for nylig mistet min kære mand og livsledsager til kræften efter et kort, men svært forløb.

Jeg er dybt taknemmelig over den kærlige og omsorgsfulde hjælp, jeg fik af hjemmeplejen til at passe min mand de sidste fire måneder af hans levetid, inden han sov stille ind her i hjemmet. Uden denne uvurderlige hjælp havde det ikke været muligt at have min mand her i hjemmet. Det var ikke kun min mand, der blev draget omsorg for, jeg selv blev ved hvert besøg spurgt, hvordan jeg havde det, og jeg skulle endelig ringe efter dem, hvis jeg havde et behov.

Efter dødsfaldet kom både hjemmehjælper og hjemmesygeplejerske næste morgen for at sige farvel til mig. De ville alle gerne se min mand på dødslejet, hvilket jeg selvfølgelig gav dem lov til. Efterfølgende har hjemmesygeplejerske været på besøg, bl.a. for at høre hvordan jeg har det og for at høre, hvordan min oplevelse af forløbet har været.

Stor tak til alle fra hjemmeplejen, som kom i hjemmet og hjalp os igennem den sidste svære tid.