Tolke: Staten vælger bevidst at nedsætte niveauet på tolke- og oversættelsesområdet. Ved at overgive tolke- og oversættelsesopgaver til én privat aktør til væsentlig nedsatte priser tvinger staten de mest erfarne og dygtige tolke/oversættere væk fra politiet og domstolene. Og Rigspolitiet, som her er den praktiske, er komplet ligeglad.

"Der vil altid være et videnstab", lød det fra den kække fyr fra Rigspolitiet på et "salgsfremstød" på politigården i Esbjerg 21. februar.

Baggrunden er den, at samtlige tolke/oversættere på Rigspolitiets tolkeoversigt i november 2018 fik en mail, hvori en 'specialkonsulent' kort meddelte, at aftalen med Justitsministeriet ophører pr. 1. april 2019, og at al oversættelse/tolkning fremover skal foregå via firmaet EasyTranslate.

Rigspolitiets udsendte rejser nu fra den ene politigård til den anden og forsøger at forklare, at kvaliteten hæves ved, at alle, der ønsker at arbejde som tolk/oversætter for staten, skal gennem en (simpel og i øvrigt fejlbehæftet) multiple choice-test og et lille kursusforløb, hvorefter de så for deres oversættelser vil få cirka en tredjedel af de nuværende takster.

Hvad ville specialkonsulenten eller hendes makker mon sige til at blive ansat til en tredjedel løn? Hvad med at sende hele politistyrken og alle forsvarsadvokater i udbud?

Jeg er selv translatør med to relevante uddannelser fra universitetet i Antwerpen og CBS, har i over 30 år arbejdet som tolk/ oversætter for ministerier, retsvæsenet, politiet og anklagemyndigheden, advokatkontorer osv. i hele landet, herunder Grønland og Færøerne. Oftest drejer det sig om tungt juridisk stof. Jeg har tolket og tolker i samtlige retsinstanser, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret og et hav af byretter landet rundt, både i civilsager og straffesager.

Tilbage til mødet. Som svar på mit indlæg om, at jeg med min faglige baggrund ikke vil testes af et privatfirma og arbejde til nedsat pris, svarede den kække fyr så , at der "altid ville være et videnstab". Det var op til mig selv, om jeg vil "onboarde" eller ej. Take it or leave it. Tak for 30 års tro tjeneste. Det er arrogant og uanstændigt. Men konsulenten og makkeren får sikkert et guldur for deres indsats.