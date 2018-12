Stor ros til OUH

Det er sjældent, man hører om folk, som er tilfredse med vores sundhedsvæsen. Derfor vil jeg gerne fortælle om en god oplevelse, som jeg havde i sidste uge.

Jeg oplevede, at jeg i fire-fem timer mistede korttidshukommelsen. Min mand, som heldigvis var sammen med mig, frygtede, at jeg havde fået en hjerneblødning eller blodprop og ringede 112. Her fik han god hjælp og vejledning i, hvad han skulle teste ved mig, og en ambulance blev med det samme sendt af sted med udrykning.

Jeg blev modtaget på FAM af yderst venligt og kompetent personale og fik straks taget blodprøver og sendt til ct-scanning.

Efter endt behandling fik vi oven i købet transport hjem, da min mand var kørt med på OUH i ambulancen, og vi bor, hvor der ikke er offentlig transport.

Jeg følte mig hele tiden tryg og i gode hænder. Stor tak til ambulancefolk og personalet på Fam.